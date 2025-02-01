УКР РУС
1 февраля 2025, 07:54
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Минус 1430 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 1 февраля

Ирина Марцияш

Россия продолжает нести немалые потери в войне, которую она развязала против Украины. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1430 оккупантов и уничтожили немало вражеской техники.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

  • личного состава – около 839040 (+1430) человек,
  • танков – 9902 (+9),
  • боевых бронированных машин – 20653 (+22),
  • артиллерийских систем – 22493 (+48),
  • РСЗВ – 1266 (+1),
  • средства ПВО – 1050 (+0),
  • самолетов – 369 (+0),
  • вертолетов – 331 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 23694 (+121),
  • крылатые ракеты – 3054 (+0),
  • корабли /катера – 28 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 35629 (+77),
  • специальная техника – 3727 (+1).


Потери врага на 1 февраля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
 