Минус 1430 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 1 февраля

Россия продолжает нести немалые потери в войне, которую она развязала против Украины. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1430 оккупантов и уничтожили немало вражеской техники.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Смотрите также Высокоточный удар: Силы обороны поразили вражеский командный пункт группировки войск "Курск" Актуальная статистика потерь С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают: личного состава – около 839040 (+1430) человек,

танков – 9902 (+9),

боевых бронированных машин – 20653 (+22),

артиллерийских систем – 22493 (+48),

РСЗВ – 1266 (+1),

средства ПВО – 1050 (+0),

самолетов – 369 (+0),

вертолетов – 331 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 23694 (+121),

крылатые ракеты – 3054 (+0),

корабли /катера – 28 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 35629 (+77),

специальная техника – 3727 (+1).

Потери врага на 1 февраля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

