35 артиллерийских установок и более 500 бойцов: потери врага за 1 июля

Россия продолжает нести колоссальные потери на войне, развязанной против Украины. Только за минувшие сутки так называемая "вторая армия мира" сократилась на 530 бойцов. И это только вершинка айсберга.

Ведь статистика потерь врага с самого начала полномасштабного вторжения шокирует еще больше. Нашим защитникам и защитницам с 24 февраля 2022 года удалось отправить в ад 228 870 россиян. Заметим, что реальная цифра может быть больше, ведь точно подсчитать ликвидированных захватчиков в зонах ведения активных боевых действий очень сложно.

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Потери врага в технике

Детальнее пройдемся по потерям российского войска в технике. За более чем год полномасштабного вторжения в металлолом удалось превратить тысячи танков, боевых бронированных машин, а также артиллерийских систем. Кроме того, на балансе так называемой "второй армии мира" стало на несколько сотен самолетов и вертолетов меньше. Вишенкой на торте, так сказать, стал крейсер "Москва", который больше года лежит на дне Черного моря.

танков – 4 042,

боевых бронированных машин – 7 868,

артиллерийских систем – 4 162,

РСЗО – 632,

средства ПВО – 389,

самолетов – 315,

вертолетов – 308,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 545,

крылатые ракеты – 1 261,

корабли /катера – 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 6 794,

специальная техника – 580.



Актуальные потери врага по состоянию на 1 июля / Инфографика Генштаба ВСУ

В Генштабе утром 1 июля отметили, что российские военные продолжают сосредотачивать свои усилия на нескольких направлениях. Речь идет о Лиманском, Бахмутском и Марьинском. Там сейчас ведутся ожесточенные бои. За прошедшие сутки зафиксировали 22 боевых столкновения.

Также известно, что за минувшие сутки авиация сил обороны нанесла 12 ударов по районам скопления живой силы врага. Еще один удар пришелся по ЗРК оккупантов.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, оружия и техники, 3 склада боеприпасов, 24 артиллерийских средства на огневых позициях, а также станцию РЭБ.