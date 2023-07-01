Адже статистика втрат ворога від початку повномасштабного вторгнення шокує ще більше. Нашим захисникам і захисницям з 24 лютого 2022 року вдалося відправити до пекла 228 870 росіян. Зауважимо, що реальна цифра може бути більшою, адже точно підрахувати ліквідованих загарбників у зонах ведення активних бойових дій вкрай складно.

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Втрати ворога у техніці

Детальніше пройдімося по втратах російського війська у техніці. За понад рік повномасштабного вторгнення на брухт вдалося перетворити тисячі танків, бойових броньованих машин, а також артилерійських систем. Крім того, на балансі так званої "другої армії світу" стало на кілька сотень літаків і гелікоптерів менше. Вишенькою на торті, так би мовити, став крейсер "Москва", який понад рік лежить на дні Чорного моря.

танків – 4 042,

бойових броньованих машин – 7 868,

артилерійських систем – 4 162,

РСЗВ – 632,

засоби ППО – 389,

літаків – 315,

гелікоптерів – 308,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3 545,

крилаті ракети – 1 261,

кораблі /катери – 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 794,

спеціальна техніка – 580.



Актуальні втрати ворога станом на 1 липня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

У Генштабі зранку 1 липня зазначили, що російські військові продовжують зосереджувати свої основні зусилля на кількох напрямках. Мовиться про Лиманський, Бахмутський і Мар'їнський. Там зараз точаться запеклі бої. Впродовж минулої доби зафіксували 22 бойові зіткнення.

Також відомо, що за минулу добу авіація сил оборони завдала 12 ударів по районах скупчення живої сили ворога. Ще один удар припав по ЗРК окупантів.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії впродовж доби уразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, зброї та техніки, 3 склади боєприпасів, 24 артилерійські засоби на вогневих позиціях, а також станцію РЕБ.