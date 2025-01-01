Более 1200 захватчиков, танки, артсистемы и другая техника: потери врага на 1 января

Силы обороны продолжают наносить противнику потери на поле боя. Так, за минувшие сутки потери российской армии в личном составе составили 1250 оккупантов.

Войско страны-агрессора также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

личного состава – около 790800 (+1250) человек,

танков – 9672 (+4);

боевых бронированных машин – 20043 (+13);

артиллерийских систем – 21532 (+4);

РСЗО – 1256 (+0);

средств ПВО – 1032 (+0);

самолетов – 369 (+0) ;

вертолетов – 330 (+1);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 21131 (+50);

крылатых ракет – 3003 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 32675 (+49);

специальной техники – 3672 (+1).



Потери врага на 1 января 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ