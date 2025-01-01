Более 1200 захватчиков, танки, артсистемы и другая техника: потери врага на 1 января

1 января 2025, 08:17
Читати новину українською
Автор: Ирина Марцияш

Силы обороны продолжают наносить противнику потери на поле боя. Так, за минувшие сутки потери российской армии в личном составе составили 1250 оккупантов.

Войско страны-агрессора также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Сколько оккупантов умирает в сутки во время штурмов: в Нацгвардии ошеломили цифрой

Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

  • личного состава – около 790800 (+1250) человек,
  • танков – 9672 (+4);
  • боевых бронированных машин – 20043 (+13);
  • артиллерийских систем – 21532 (+4);
  • РСЗО – 1256 (+0);
  • средств ПВО – 1032 (+0);
  • самолетов – 369 (+0) ;
  • вертолетов – 330 (+1);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 21131 (+50);
  • крылатых ракет – 3003 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 32675 (+49);
  • специальной техники – 3672 (+1).


Потери врага на 1 января 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ