ВСУ уничтожили за сутки 9 самолетов: потери врага по состоянию на 10 августа
Источник:Генштаб ВСУ
российская армия продолжает нести колоссальные потери в Украине. За прошедшие сутки наши защитники ликвидировали еще 160 вражеских бойцов и уничтожили немало российской техники, в том числе 9 самолетов.
На утро 10 июня Вооруженные Силы Украины ликвидировали 42 800 российских солдат. В то же время это количество не окончательно, ведь сейчас продолжаются активные боевые действия, поэтому подсчитать точное количество убитых невозможно.
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Потери врага в технике
- танков – 1832 (+5) единиц;
- боевых бронированных машин – 4076 (+10) единиц;
- артиллерийских систем – 971 (+7) единиц;
- РСЗО – 261 (+0) единиц;
- средств ПВО – 133 (+0) единиц;
- самолетов – 232 (+9) единиц;
- вертолетов – 193 (+0) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 766 (+9),
- крылатых ракет – 185 (+0),
- кораблей/катеров – 15 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3005 (+7) единиц;
- специальной техники – 89 (+2).
Взрывы в Новофедоровке
В Крыму, на военном аэродроме "Саки", расположенном в Новофедоровке 9 августа, прогремела серия взрывов.
На этом аэродроме россияне размещали самолеты Су-24М, Су-30СМ, Су-33, которые каждый день обстреливали украинские города, в частности Юг.
Внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович вчера сообщил, что россия могла лишиться десятков своих самолетов вчера. Якобы у ОП даже есть видео, где видно по меньшей мере два похожих на Су-24 сгоревших воздушных судна.
В Украине говорят, что не причастны к взрывам, но советуют российским воинам больше не курить так неосмотрительно. В россии атаку тоже опровергают, говорят, произошла "детонация боеприпасов".
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Больше всего потерь у врага на Донбассе
Отмечают, что наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Враг пытается наступать на этом направлении, поскольку ВСУ наносят мощные удары – оккупанты несут потери.
Потери врага 10 августа / Инфографика Генштаб
Наступления врага на Донбассе
- На Славянском направлении россияне обстреливали районы Великой Камышевахи, Дмитровки, Карнауховки, Долгенького, Вернополья, Новой Дмитровки, Богородичного и Долины.
- На Краматорском – из артиллерии били в сторону Северского, Григорьевки, Верхнекаменского, Сидорова и Райгородка.
- Кроме того, под вражеским огнем оказались Бахмут, Ивано-Дарьевка, Покровское, Зайцево, Кодема, Курдюмовка, Бахмутское, Соледар, Яковлевка и Вершина. Авиацией били возле Спорного, Соледара, Бахмута, Зайцева и Вершины.
- россияне совершали штурмовые действия на направлениях Новолуганское – Спорное, Владимировка – Яковлевка, Стряповка – Соледар.
- На Авдеевском направлении обстреливали районы возле Марьинки, Авдеевки, Опытного, Песков, Первомайского, Невельского, Петровского, Нетайлова и Красногоровки. Вражеские самолеты штурмовой авиации действовали возле Красногоровки и Марьинки.
- Кроме того, оккупанты пытались возобновить наступление на Пески. Но наступали на направлениях Минеральное – Авдеевка и Спартак – Авдеевка.
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