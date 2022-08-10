ВСУ уничтожили за сутки 9 самолетов: потери врага по состоянию на 10 августа

На утро 10 июня Вооруженные Силы Украины ликвидировали 42 800 российских солдат. В то же время это количество не окончательно, ведь сейчас продолжаются активные боевые действия, поэтому подсчитать точное количество убитых невозможно.

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В Крыму, на военном аэродроме "Саки", расположенном в Новофедоровке 9 августа, прогремела серия взрывов.

На этом аэродроме россияне размещали самолеты Су-24М, Су-30СМ, Су-33, которые каждый день обстреливали украинские города, в частности Юг.

Внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович вчера сообщил, что россия могла лишиться десятков своих самолетов вчера. Якобы у ОП даже есть видео, где видно по меньшей мере два похожих на Су-24 сгоревших воздушных судна.

В Украине говорят, что не причастны к взрывам, но советуют российским воинам больше не курить так неосмотрительно. В россии атаку тоже опровергают, говорят, произошла "детонация боеприпасов".

Больше об этом Какие самолеты принимал аэродром "Саки" до взрывов и где находится Новофедоровка: объясняем на карте