ВСУ уничтожили за сутки 9 самолетов: потери врага по состоянию на 10 августа

10 августа 2022 , 08:50
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Источник:

Генштаб ВСУ

российская армия продолжает нести колоссальные потери в Украине. За прошедшие сутки наши защитники ликвидировали еще 160 вражеских бойцов и уничтожили немало российской техники, в том числе 9 самолетов.

На утро 10 июня Вооруженные Силы Украины ликвидировали 42 800 российских солдат. В то же время это количество не окончательно, ведь сейчас продолжаются активные боевые действия, поэтому подсчитать точное количество убитых невозможно.

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Потери врага в технике

  • танков – 1832 (+5) единиц;
  • боевых бронированных машин – 4076 (+10) единиц;
  • артиллерийских систем – 971 (+7) единиц;
  • РСЗО – 261 (+0) единиц;
  • средств ПВО – 133 (+0) единиц;
  • самолетов – 232 (+9) единиц;
  • вертолетов – 193 (+0) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 766 (+9),
  • крылатых ракет – 185 (+0),
  • кораблей/катеров – 15 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3005 (+7) единиц;
  • специальной техники – 89 (+2).

Взрывы в Новофедоровке

В Крыму, на военном аэродроме "Саки", расположенном в Новофедоровке 9 августа, прогремела серия взрывов.

На этом аэродроме россияне размещали самолеты Су-24М, Су-30СМ, Су-33, которые каждый день обстреливали украинские города, в частности Юг.

Внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович вчера сообщил, что россия могла лишиться десятков своих самолетов вчера. Якобы у ОП даже есть видео, где видно по меньшей мере два похожих на Су-24 сгоревших воздушных судна.

В Украине говорят, что не причастны к взрывам, но советуют российским воинам больше не курить так неосмотрительно. В россии атаку тоже опровергают, говорят, произошла "детонация боеприпасов".

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Больше всего потерь у врага на Донбассе

Отмечают, что наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Враг пытается наступать на этом направлении, поскольку ВСУ наносят мощные удары – оккупанты несут потери.


Потери врага 10 августа / Инфографика Генштаб

Наступления врага на Донбассе

  • На Славянском направлении россияне обстреливали районы Великой Камышевахи, Дмитровки, Карнауховки, Долгенького, Вернополья, Новой Дмитровки, Богородичного и Долины.
  • На Краматорском – из артиллерии били в сторону Северского, Григорьевки, Верхнекаменского, Сидорова и Райгородка.
  • Кроме того, под вражеским огнем оказались Бахмут, Ивано-Дарьевка, Покровское, Зайцево, Кодема, Курдюмовка, Бахмутское, Соледар, Яковлевка и Вершина. Авиацией били возле Спорного, Соледара, Бахмута, Зайцева и Вершины.
  • россияне совершали штурмовые действия на направлениях Новолуганское – Спорное, Владимировка – Яковлевка, Стряповка – Соледар.
  • На Авдеевском направлении обстреливали районы возле Марьинки, Авдеевки, Опытного, Песков, Первомайского, Невельского, Петровского, Нетайлова и Красногоровки. Вражеские самолеты штурмовой авиации действовали возле Красногоровки и Марьинки.
  • Кроме того, оккупанты пытались возобновить наступление на Пески. Но наступали на направлениях Минеральное – Авдеевка и Спартак – Авдеевка.

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Автор: Анастасія Лукашевська