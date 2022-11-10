Еще 740 оккупантов последовали за кораблем: потери врага по состоянию на 10 ноября

10 ноября 2022 , 09:36
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Воины ВСУ наносят врагу колоссальные потери. По состоянию на 10 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже более 78 тысяч захватчиков.

В общей сложности украинские герои отправили на концерт Кобзона 78 тысяч 690 оккупантов. Кроме того, уничтожили немало вражеской техники.

Общие потери врага

  • танков – 2804 (+3);
  • боевых бронированных машин – 5682 (+16);
  • артиллерийских систем – 1805 (+3);
  • РСЗВ – 393 (+0);
  • средства ПВО – 205 (+0);
  • самолетов – 278 (+0);
  • вертолетов – 260 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 1499 (+16);
  • крылатые ракеты – 399 (+0);
  • корабли/катера – 16 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4242 (+15);
  • специальная техника – 159 (+0).


Потери врага на утро 10 ноября / Инфографика Генштаба ВСУ

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Автор: Діана Квасневська