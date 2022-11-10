Еще 740 оккупантов последовали за кораблем: потери врага по состоянию на 10 ноября
10 ноября 2022 , 09:36Читати новину українською
Воины ВСУ наносят врагу колоссальные потери. По состоянию на 10 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже более 78 тысяч захватчиков.
В общей сложности украинские герои отправили на концерт Кобзона 78 тысяч 690 оккупантов. Кроме того, уничтожили немало вражеской техники.
Общие потери врага
- танков – 2804 (+3);
- боевых бронированных машин – 5682 (+16);
- артиллерийских систем – 1805 (+3);
- РСЗВ – 393 (+0);
- средства ПВО – 205 (+0);
- самолетов – 278 (+0);
- вертолетов – 260 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1499 (+16);
- крылатые ракеты – 399 (+0);
- корабли/катера – 16 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 4242 (+15);
- специальная техника – 159 (+0).
Потери врага на утро 10 ноября / Инфографика Генштаба ВСУ
Потери врага поражают: основное
- Только за сутки 9 ноября Россия потеряла в Украине 39 единиц разной техники. По данным аналитиков Oryx, Кремль лишился 10 танков, 2 плавучих бронетранспортеров МТ-ЛБ, 7 БМП и 6 БТРов.
- Перед этим генерал армии США Марк Милли заявил, что с 24 февраля Москва потеряла на войне в Украине более 100 тысяч солдат. А оккупанты цинично убили и ранили 40 тысяч украинских мирных жителей.
- 8 ноября наши артиллеристы разбили штабные колонны россиян, которые сформировались в Снигиревке Николаевской области. Оккупантов уменьшилось более чем на 100 единиц.