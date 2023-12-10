"Минус" 700 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 10 декабря

10 декабря 2023, 08:31
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Российские захватчики не покидают имперские планы по захвату украинских территорий и пытаются атаковать на нескольких направлениях на Востоке. Украинские защитники продолжают давать им мощный отпор и наносят немалые потери.

Так, только за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 700 оккупантов. Следует добавить, что статистика потерь врага может быть значительно больше, ведь в условиях активных боевых действий очень сложно подсчитать точное количество погибших и раненых российских военных.

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Актуальная статистика потерь врага

С начала полномасштабного вторжения так называемая "вторая армия мира" уже потеряла:

  • личного состава – около 338 820 (+700) человек;
  • танков – 5 636 (+4);
  • боевых бронированных машин – 10 529 (+10);
  • артиллерийских систем – 8 064 (+6);
  • РСЗО – 919 (+0);
  • средства ПВО – 605 (+0);
  • самолетов – 324 (+0);
  • вертолетов – 324 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 136 (+0);
  • крылатые ракеты – 1 586 (+1),
  • корабли/катера – 22 (+0);
  • подлодки – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 10 623 (+25);
  • специальная техника – 1 162 (+3).


Потери России по состоянию на 10 декабря 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Какая ситуация на фронте

  • В утренней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что на Востоке и Юге продолжаются ожесточенные бои. Только за прошедшие сутки произошло 60 боевых столкновений.
  • Оккупанты пытались атаковать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и Запорожском направлениях. Впрочем, враг успеха не имел, и все атаки были отбиты.
  • Больше российских атак – возле Авдеевки, ведь враг не оставляет попыток окружить город. Также возросло количество вражеских атак и на Бахмутском направлении.
  • Вместе с тем, продолжаются наступательные операции на Мелитопольском направлении, а на Херсонщине Силы обороны и дальше удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Автор: Анжеліка Байбак