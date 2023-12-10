"Минус" 700 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 10 декабря
Российские захватчики не покидают имперские планы по захвату украинских территорий и пытаются атаковать на нескольких направлениях на Востоке. Украинские защитники продолжают давать им мощный отпор и наносят немалые потери.
Так, только за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 700 оккупантов. Следует добавить, что статистика потерь врага может быть значительно больше, ведь в условиях активных боевых действий очень сложно подсчитать точное количество погибших и раненых российских военных.
К теме Через месяц – два могут потерять армию: безумные потери России в войне будут иметь критические последствия
Актуальная статистика потерь врага
С начала полномасштабного вторжения так называемая "вторая армия мира" уже потеряла:
- личного состава – около 338 820 (+700) человек;
- танков – 5 636 (+4);
- боевых бронированных машин – 10 529 (+10);
- артиллерийских систем – 8 064 (+6);
- РСЗО – 919 (+0);
- средства ПВО – 605 (+0);
- самолетов – 324 (+0);
- вертолетов – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 136 (+0);
- крылатые ракеты – 1 586 (+1),
- корабли/катера – 22 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 10 623 (+25);
- специальная техника – 1 162 (+3).
Потери России по состоянию на 10 декабря 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Какая ситуация на фронте
- В утренней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что на Востоке и Юге продолжаются ожесточенные бои. Только за прошедшие сутки произошло 60 боевых столкновений.
- Оккупанты пытались атаковать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и Запорожском направлениях. Впрочем, враг успеха не имел, и все атаки были отбиты.
- Больше российских атак – возле Авдеевки, ведь враг не оставляет попыток окружить город. Также возросло количество вражеских атак и на Бахмутском направлении.
- Вместе с тем, продолжаются наступательные операции на Мелитопольском направлении, а на Херсонщине Силы обороны и дальше удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.