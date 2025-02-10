Ликвидировано еще 1170 оккупантов и более 300 единиц техники и вооружения: потери России 10 февраля

Российская армия постоянно теряет на фронте в Украине свою живую силу и военную технику. За последние сутки было ликвидировано 1 170 оккупантов.

В целом войска России уменьшились уже более чем на 850 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери России по состоянию на 10 февраля

С 24 февраля 2022 года по 10 февраля 2025 года российская армия потеряла:

личного состава – около 850 490 (+1170) человек,

танков – 10 001 (+9),

боевых бронированных машин – 20 813 (+16),

артиллерийских систем – 22 879 (+35),

РСЗО – 1 273 (+0),

средств ПВО – 1 059 (+3),

самолетов – 370 (+0),

вертолетов – 331 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 24 623 (+137),

крылатых ракет – 3 054 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 36 638 (+109),

специальной техники – 3 740 (+1).

Потери России по состоянию на 10 февраля / Инфографика Генштаба ВСУ