Ликвидировано уже 43 тысячи оккупантов: новые потери врага по состоянию на 11 августа
11 августа 2022 , 08:42Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
С 24 февраля украинские военные уже уничтожили 43 тысячи захватчиков. Также оккупанты в циничной войне против Украины потеряли более 1800 танков.
Такие данные обнародовал украинский Генштаб утром 11 августа. За последние сутки ВСУ уничтожили 200 врагов.
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Потери врага:
- личного состава – 43 200 (+200)
- танков – 1846 (+14);
- боевых бронированных машин – 4100 (+14);
- артиллерийских систем – 974 (+3);
- РСЗО – 261;
- средства ПВО – 134;
- самолетов – 232;
- вертолетов – 193;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 772 (+6);
- крылатые ракеты – 185;
- корабли/катера – 15;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3018 (+13);
- специальная техника – 90 (+1).