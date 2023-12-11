Более тысячи "хороших" оккупантов и почти 100 единиц техники: безумные потери врага 11 декабря

Силы обороны продолжают наносить врагу немалые потери. Так, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1 030 оккупантов.

В общей сложности с начала полномасштабного вторжения так называемая "вторая армия мира" уже потеряла 339 850 личного состава. Стоит добавить, что эта статистика неточна и потери врага могут быть значительно больше, ведь в условиях активных боевых действий очень сложно подсчитать точное количество ликвидированных оккупантов.

Интересно Россия терпит потери в Украине с той же скоростью, с которой создает новые силы, – ISW

Актуальная статистика потерь

С 24 февраля 2022 года Россия потеряла:

личного состава – около 339 850 (+1 030) человек;

танков – 5 655 (+19);

боевых бронированных машин – 10 560 (+31);

артиллерийских систем – 8 070 (+6);

РСЗО – 919 (+0);

средства ПВО – 605 (+0);

самолетов – 324 (+0);

вертолетов – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 154 (+18);

крылатые ракеты – 1 586 (+0),

корабли / катера – 22 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 10 636 (+13);

специальная техника – 1 168 (+6).



Потери врага по состоянию на 11 декабря 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Безумные потери России будут иметь критические последствия

Россия ежедневно теряет около 1 000 своих военных. Такие потери могут иметь критические последствия для оккупантов. Так, военный аналитик Алексей Гетьман утверждает, что с такой скоростью Россия может утратить свою армию в течение одного – двух месяцев.

Это заставит их приостановиться не потому, чтобы сохранить людей, а потому, что подразделения станут небоеспособными. Мы говорим, что в России могут мобилизовать множество людей, но чтобы мобилизованные стали военным подразделением, нужны определенные военные структуры,

– объяснил аналитик.

Он добавил, что вскоре у оккупантов начнутся настоящие проблемы. Ведь если враг может мобилизовать людей, то вопрос их обеспечения стоит очень остро. И речь не только об оружии, но и об опытных командирах и специалистах определенных служб.