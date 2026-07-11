Более 1000 солдат и большое количество техники: потери России по состоянию на 11 июля

Российские оккупанты каждый день теряют своих военных на фронте. Силы обороны Украины продолжают наносить мощные удары по врагу.

В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 417 770 человек. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Каковы потери России по состоянию на 11 июля?

С начала полномасштабного вторжения врага в Украину по состоянию на 11 июля 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 417 770 (+1 490) человек;

танков – 12 116 (+8);

боевых бронированных машин – 24 922 (+10);

артиллерийских систем – 45 754 (+74);

РСЗО – 1 924 (+1);

средств ПВО – 1 485 (+4);

самолетов – 437 (+0);

вертолетов – 353 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 401 925 (+1 294);

наземных робототехнических комплексов – 1 868 (+3);

кораблей/катеров – 33 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 118 610 (+361);

специальной техники – 4 402 (+0);

крылатых ракет – 4 887 (+0).



Потери россиян по состоянию на 11 июля / Инфографика Генштаба

Также в ночь на 10 июля Силы обороны Украины нанесли серию ударов по военно-экономической инфраструктуре России. Под удар попали нефтеперерабатывающие предприятия, нефтяные терминалы, топливные базы, а также 18 судов, которые использовались для обеспечения военной логистики.

Одной из целей стал нефтеперерабатывающий завод "Ильский", расположенный в Краснодарском крае России. По данным Генштаба, на территории предприятия прогремели взрывы, после которых возник пожар.

Кроме того, Силы обороны Украины сообщили о поражении нефтяного терминала "Курганнефтепродукт" в Таганроге Ростовской области. На территории объекта зафиксировали возгорание.