Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 417 770 осіб. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Які втрати Росії станом на 11 липня?

Від початку повномасштабного вторгнення ворога в Україну станом на 11 липня 2026 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 417 770 (+1 490) осіб;

танків – 12 116 (+8);

бойових броньованих машин – 24 922 (+10);

артилерійських систем – 45 754 (+74);

РСЗВ – 1 924 (+1);

засобів ППО – 1 485 (+4);

літаків – 437 (+0);

гелікоптерів – 353 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 401 925 (+1 294);

наземних робототехнічних комплексів – 1 868 (+3);

кораблів/катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 118 610 (+361);

спеціальної техніки – 4 402 (+0);

крилатих ракет – 4 887 (+0).



Втрати росіян станом на 11 липня / Інфографіка Генштабу

Також у ніч на 10 липня Сили оборони України завдали серії ударів по військово-економічній інфраструктурі Росії. Під ураження потрапили нафтопереробні підприємства, нафтові термінали, паливні бази, а також 18 суден, які використовувалися для забезпечення військової логістики.

Однією з цілей став нафтопереробний завод "Ільський", розташований у Краснодарському краї Росії. За даними Генштабу, на території підприємства пролунали вибухи, після яких виникла пожежа.

Крім цього, Сили оборони України повідомили про ураження нафтового термінала "Курганнефтепродукт" у Таганрозі Ростовської області. На території об'єкта зафіксували займання.