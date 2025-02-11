Укр Рус
24 Канал Новости Украины Более 1 300 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага по состоянию на 11 февраля
11 февраля, 08:07
1

Более 1 300 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага по состоянию на 11 февраля

Анастасия Безейко

Украинские защитники продолжают наносить России колоссальные потери. За минувшие сутки Силам обороны удалось ликвидировать 1 390 оккупантов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Кроме того, Силы обороны уничтожили 31 единицу боевых бронированных машин и средство противовоздушной обороны россиян.

Смотрите также Уничтожение "Москвы" и освобождение Змеиного: что такое DELTA и как жжет технику России на миллиарды

Какая актуальная статистика потерь

С 24 февраля 2022 года по 11 февраля 2025 года российская армия потеряла:

  • личного состава – около 851 880 (+1 390) человек,
  • танков – 10 014 (+13);
  • боевых бронированных машин – 20 844 (+31);
  • артиллерийских систем – 22 923 (+44);
  • РСЗВ – 1275 (+2);
  • средств ПВО – 1060 (+1);
  • самолетов – 370 (+0);
  • вертолетов – 331 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 24755 (+132);
  • крылатых ракет – 3056 (+2);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 36 807 (+169);
  • специальной техники – 3 741 (+1).

Потери врага на 11 февраля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ