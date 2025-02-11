Более 1 300 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага по состоянию на 11 февраля

Украинские защитники продолжают наносить России колоссальные потери. За минувшие сутки Силам обороны удалось ликвидировать 1 390 оккупантов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Кроме того, Силы обороны уничтожили 31 единицу боевых бронированных машин и средство противовоздушной обороны россиян.

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Какая актуальная статистика потерь

С 24 февраля 2022 года по 11 февраля 2025 года российская армия потеряла:

личного состава – около 851 880 (+1 390) человек,

танков – 10 014 (+13);

боевых бронированных машин – 20 844 (+31);

артиллерийских систем – 22 923 (+44);

РСЗВ – 1275 (+2);

средств ПВО – 1060 (+1);

самолетов – 370 (+0);

вертолетов – 331 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 24755 (+132);

крылатых ракет – 3056 (+2);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 36 807 (+169);

специальной техники – 3 741 (+1).

Потери врага на 11 февраля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ