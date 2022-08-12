ВСУ ликвидировали уже 43 200 оккупантов: новые потери врага по состоянию на 12 августа

12 августа 2022 , 08:52
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Источник:

Генштаб ВСУ

С 24 февраля украинские военные уничтожили 43 200 врагов. Только за последние сутки войско оккупантов уменьшилось на 200 человек.

Информацию о потерях врага утром 12 августа обнародовал Генштаб ВСУ. Данные будут уточняться из-за высокой интенсивности боев.

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Актуальные данные о потерях врага

  • личного состава – примерно 43200 (+200) человек ликвидировано,
  • танков – 1849 (+3) единиц,
  • боевых бронированных машин – 4108 (+8) единиц,
  • артиллерийских систем – 975 (+1) единиц,
  • РСЗО – 261 (+0) единица,
  • средств ПВО – 136 (+2) единиц,
  • самолетов – 233 (+1) единицы,
  • вертолетов – 193 единицы,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 778 (+6) единиц,
  • крылатых ракет – 185 единиц,
  • кораблей и катеров – 15 единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3021 (+3) единица,
  • специальной техники – 90 единиц.

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются.

Какая сейчас ситуация на Донбассе

  • На Славянском направлении зафиксировали обстрелы вблизи Вернополья, Богородичного, Шнурков, Курульки, Краснополья, Долины и Залимана. Возле последнего враг нанес еще и авиаудар. Противник пытается восполнить потери личного состава и техники.
  • На Краматорском направлении враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Северска, Григорьевки, Серебрянки и Верхнекаменского. Вел наступление в направлениях населенных пунктов Верхнекаменское и Ивано-Дарьевка, успеха не достиг, отошел.
  • На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы из танков и артиллерии недалеко от Переездного, Веселого, Бахмутского, Соледара, Вершины и Курдюмовки. Задействовал авиацию возле Выемки, Ивано-Дарьевки, Спорного, Яковлевки, Соледара и Бахмутского. В результате наступления в направлении Горловка – Зайцево противник частично достиг успеха.
  • На Авдеевском направлении были артиллерийские обстрелы возле Водяного, Александрополя, Авдеевки и Песков. Противник нанес авиационные удары возле Марьинки и Водяного. Оккупанты пытались вести наступательные бои в районах Спартака и Марьинки, безуспешно, отошли. Продолжаются боевые действия возле поселка Пески.

Враг вел наступательные бои в направлениях населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Выемка, Бахмут, Веселая Долина и Кодема, успеха не достиг, отошел. После проведения перегруппировки возобновил наступление на Кодему, боевые действия продолжаются.

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Автор: Альона Захарова