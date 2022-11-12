Более 80 тысяч убитых российских захватчиков: потери врага по состоянию на 12 ноября

Российская армия несет бешеные потери в войне с Украиной. По состоянию на 11 ноября защитники ликвидировали 80210 захватчиков.

Наши защитники мастерски уничтожают войско Путина на украинской земле. Потери неприятеля уже превысили 80 000 тыщ. Детальнее об этом информирует 24 канал.

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Более 80 000 "двухстотых" оккупантов

Украинские воины только за сутки, 11 ноября, уничтожили 810 российских захватчиков. Общее количество убитых врагов достигло не менее 80 210 человек.

Колоссальные потери русской армии в технике:

танков – 2838 (+24) единиц;

боевых бронированных машин – 5730 (+34) единиц;

артиллерийских систем – 1829 (+12) единиц;

РСЗО – 393 единицы;

средства ПВО – 205 единиц;

самолетов – 278 единиц;

вертолетов – 261 единица;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1506 (+1) единиц;

крылатые ракеты – 399 единиц;

корабли/катера – 16 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 4279 (+20) единиц;

специальная техника – 160 (+1) единиц.

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Потери врага в технике по состоянию на 12 ноября / Инфографика Генштаба ВСУ

Как украинские воины уничтожают врага: последние новости

На Запорожье наши защитники 10 ноября "затрехсотили" более 100 оккупантов. Пока информация о погибших бойцах российского войска уточняется.

За прошедшие сутки, 11 ноября, наша авиация 16 раз ударила по противнику. В частности, поразила 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Также наши воины успешно атаковали три позиции зенитно-ракетных комплексов российской армии.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили 2 пункта управления, 9 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и два других важных военных объекта оккупантов.

В Херсонской области ВСУ попали в штаб врага. По предварительным данным, в Красном Маяке погибли 30 оккупантов. Также уничтожены 2 танка и 4 грузовика.

Из-за высокой интенсивности боевых действий подсчитать точное количество убитых российских захватчиков и уничтоженной техники пока невозможно. Поэтому потери врага могут быть значительно больше.

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