"Минус" 510 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 12 августа

12 августа 2023, 08:33
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Источник:

Генштаб ВСУ

Украинские защитники продолжают давать отпор врагу, освобождать наши территории и наносить немалые потери врагу. Только за прошедшие сутки было ликвидировано 510 оккупантов.

С 24 февраля 2022 года потери так называемой "второй армии мира" достигают 253 290 личного состава. Стоит отметить, что эта статистика приблизительна, а цифры могут быть гораздо больше, поскольку точно подсчитать количество ликвидированных оккупантов в условиях активных боевых действий очень сложно.

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Актуальные потери врага

По состоянию на 12 августа 2023 года ВСУ ликвидировали:

  • личного состава – около 253 290 (+510);
  • танков – 4295 (+5);
  • боевых бронированных машин – 8324 (+6);
  • артиллерийских систем – 5053 (+10);
  • РСЗО – 713 (+0);
  • средства ПВО – 472 (+1);
  • самолетов – 315 (+0);
  • вертолетов – 313 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4201 (+4);
  • крылатые ракеты – 1378 (+1);
  • корабли/катера – 18 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7523 (+12);
  • специальная техника – 759 (+3).


Актуальные потери врага по состоянию на 12 августа 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Какая ситуация на фронте

  • Враг не оставляет попыток наступать на 4 направлениях на Востоке – на Купянском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Однако ВСУ дают мощный отпор врагу.
  • Оккупанты пытаются вернуть утраченные позиции в районе Урожайного Донецкой области, но безуспешно.
  • Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 1 удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также наши защитники уничтожили 4 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.
  • Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 зенитно-ракетный комплекс "Стрела" противника.
  • Враг продолжает использовать школы и детсады на временно оккупированных территориях в военных целях. В частности, в Токмаке Запорожской области на территории детского сада россияне обустроили военный госпиталь для своих раненых "побратимов".

Автор: Анжеліка Байбак