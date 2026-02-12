Еще минус 770 оккупантов и почти 1400 единиц вооружения: потери России по состоянию на 12 февраля
- За последние сутки украинские защитники ликвидировали еще 770 оккупантов, всего с начала вторжения уничтожено около 1 250 150 российских военных.
- Россия также в целом потеряла 11 662 танка, 24 025 боевых бронированных машин и 132 153 беспилотников.
В России неуклонно продолжает уменьшаться количество живой силы и техники на фронте. За последние сутки украинские защитники ликвидировали еще 770 оккупантов.
В целом армия страны-террористки уменьшились уже на 1 250 150 бойцов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Смотрите также Непропорциональные и очень тяжелые: в НАТО сказали, какие потери несет Россия на войне в Украине
Какие потери России?
С начала полномасштабного вторжения агрессор потерял:
- личного состава – около 1 250 150 (+770) человек;
- танков – 11 662 (+1);
- боевых бронированных машин – 24 025 (+5);
- артиллерийских систем – 37 213 (+65);
- РСЗО – 1 641 (+3);
- средств ПВО – 1 299 (+1);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 132 153 (+1 142);
- крылатых ракет – 4 270 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 78 41 (+172);
- специальной техники – 4 070 (+0).
Потери врага по состоянию на 12 февраля / Инфографика Генштаба ВСУ
Потери России: последние новости
Силы обороны Украины в ночь на 11 февраля успешно атаковали нефтеперерабатывающий завод "Волгоградский" и объекты на оккупированных территориях. Например, в районе Гуляйполя удар пришелся по "Рубикону".
К слову, "Рубикон" – это элитное российское подразделение дронаров, которое считается одним из самых подготовленных, а еще получает значительную финансовую поддержку для оснащения. Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в комментарии 24 Каналу отмечал, что там, где появляется "Рубикон" – сразу возникают проблемы для ВСУ, в частности в вопросах логистики. Это был уже второй удар по подразделению за последние дни.
Также ВСУ удалось впервые уничтожили российский ударный дрон "Клин" с искусственным интеллектом. Это был один из его первых боевых вылетов.