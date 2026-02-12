Еще минус 770 оккупантов и почти 1400 единиц вооружения: потери России по состоянию на 12 февраля

Силы обороны Украины в ночь на 11 февраля успешно атаковали нефтеперерабатывающий завод "Волгоградский" и объекты на оккупированных территориях. Например, в районе Гуляйполя удар пришелся по "Рубикону".

К слову, "Рубикон" – это элитное российское подразделение дронаров, которое считается одним из самых подготовленных, а еще получает значительную финансовую поддержку для оснащения. Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в комментарии 24 Каналу отмечал, что там, где появляется "Рубикон" – сразу возникают проблемы для ВСУ, в частности в вопросах логистики. Это был уже второй удар по подразделению за последние дни.