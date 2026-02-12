Укр Рус
24 Канал Новости Украины Еще минус 770 оккупантов и почти 1400 единиц вооружения: потери России по состоянию на 12 февраля
12 февраля, 06:36
3

Еще минус 770 оккупантов и почти 1400 единиц вооружения: потери России по состоянию на 12 февраля

София Рожик
Основные тезисы
  • За последние сутки украинские защитники ликвидировали еще 770 оккупантов, всего с начала вторжения уничтожено около 1 250 150 российских военных.
  • Россия также в целом потеряла 11 662 танка, 24 025 боевых бронированных машин и 132 153 беспилотников.

В России неуклонно продолжает уменьшаться количество живой силы и техники на фронте. За последние сутки украинские защитники ликвидировали еще 770 оккупантов.

В целом армия страны-террористки уменьшились уже на 1 250 150 бойцов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Смотрите также Непропорциональные и очень тяжелые: в НАТО сказали, какие потери несет Россия на войне в Украине

Какие потери России?

С начала полномасштабного вторжения агрессор потерял:

  • личного состава – около 1 250 150 (+770) человек;
  • танков – 11 662 (+1);
  • боевых бронированных машин – 24 025 (+5);
  • артиллерийских систем – 37 213 (+65);
  • РСЗО – 1 641 (+3);
  • средств ПВО – 1 299 (+1);
  • самолетов – 435 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 132 153 (+1 142);
  • крылатых ракет – 4 270 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 78 41 (+172);
  • специальной техники – 4 070 (+0).

Потери врага по состоянию на 12 февраля / Инфографика Генштаба ВСУ

Потери России: последние новости