Еще 1030 оккупантов и более 200 единиц техники: потери врага на 12 июля

12 июля 2024, 07:27
Читати новину українською

Источник:

Генштаб ВСУ

Российское войско продолжает нести огромные потери на фронте в личном составе и технике. Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили еще 1030 оккупантов.

Таким образом противник в целом потерял 556 650 человек личного состава. Кроме этого, в результате успешных действий ВСУ у врага еще "минус" тысячи единиц важной для них техники и оружия.

Смотрите также "Комбат положил два батальона": ГУР обнародовало перехват о потерях России в Волчанске

Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

  • личного состава – около 556650 (+1030) человек,
  • танков – 8191(+9);
  • боевых бронированных машин – 15755(+23);
  • артиллерийских систем – 15158(+48);
  • РСЗО – 1119(+0);
  • средств ПВО – 888(+2);
  • самолетов – 361(+0);
  • вертолетов – 326(+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 12035(+26);
  • крылатых ракет – 2397(+5);
  • кораблей/катеров – 28(+0);
  • подводных лодок – 1(+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 20409(+84);
  • специальной техники – 2543(+8).


Потери врага на 12 июля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Автор: Ірина Марціяш