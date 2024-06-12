Почти тысяча оккупантов, танки и ПВО: потери врага на 12 июня

Украинская армия продолжает истощать оккупантов по всей линии фронта. Так, за минувшие сутки потери россиян убитыми и ранеными достигли почти тысячи человек.

С начала полномасштабного вторжения Вооруженные Силы ликвидировали уже 521 830 российских военных. Кроме личного состава, оккупанты в невероятных масштабах теряют и свою технику.

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Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, российская армия уже потеряла:

личного состава – около 521 830 (+980),

танков – 7 911 (+9),

боевых бронированных машин – 15 187 (+11),

артиллерийских систем – 13 736 (+46),

РСЗВ – 1 099 (+0),

средств ПВО – 844 (+2),

самолетов – 359 (+0),

вертолетов – 326 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 11 042 (+19),

крылатых ракет – 2 280 (+2),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 18 736 (+60),

специальной техники – 2 290 (+2).

Потери России в войне на 11 июня 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Другие потери врага