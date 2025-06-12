Потери России превысили миллион военных: данные по состоянию на 12 июня
- Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали еще 1140 российских солдат.
- По состоянию на утро 12 июня Россия потеряла в полномасштабной войне более миллиона военных.
ВСУ продолжают наносить врагу потери на поле боя. Так, за минувшие сутки потери армии страны-агрессора в личном составе составили 1140 оккупантов.
С начала полномасштабного вторжения войско противника потеряло также значительное количество единиц различного рода техники и оружия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Смотрите также "Тайфун" отметил свою годовщину "с огоньком": как военные уничтожали врага
Актуальная статистика потерь врага
С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:
- Личного состава – около 1000340 (+1140) человек,
- танков – 10933 (+6);
- боевых бронированных машин – 22786 (+3);
- артиллерийских систем – 29063 (+47);
- РСЗВ – 1413 (+0);
- средств ПВО – 1184 (+1);
- самолетов – 416 (+0);
- вертолетов – 337 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 40435 (+138);
- крылатых ракет – 3337 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 51715 (+136);
- специальной техники – 3914 (+0).
Потери врага на 12 июня 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
К слову, недавно Силы обороны Юга Украины поразили локомотив с колонной вражеской техники. Потери вражеских сил составили 13 танков и более сотни единиц бронированной и автомобильной техники.