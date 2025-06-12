Потери России превысили миллион военных: данные по состоянию на 12 июня

ВСУ продолжают наносить врагу потери на поле боя. Так, за минувшие сутки потери армии страны-агрессора в личном составе составили 1140 оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения войско противника потеряло также значительное количество единиц различного рода техники и оружия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь врага

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

Личного состава – около 1000340 (+1140) человек,

танков – 10933 (+6);

боевых бронированных машин – 22786 (+3);

артиллерийских систем – 29063 (+47);

РСЗВ – 1413 (+0);

средств ПВО – 1184 (+1);

самолетов – 416 (+0);

вертолетов – 337 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 40435 (+138);

крылатых ракет – 3337 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 51715 (+136);

специальной техники – 3914 (+0).



Потери врага на 12 июня 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

К слову, недавно Силы обороны Юга Украины поразили локомотив с колонной вражеской техники. Потери вражеских сил составили 13 танков и более сотни единиц бронированной и автомобильной техники.