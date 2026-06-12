Техника оккупантов горит, личного состава становится все меньше: потери врага на 12 июня

Украинские войска продолжают успешно наносить удары по важным военным объектам противника глубоко в тылу России, ослабляя эффективность его военной машины. В то же время на линии фронта враг ежедневно несет значительные потери в живой силе и технике, что все больше истощает его ресурсы.

Только за последние сутки Силы обороны ликвидировали или тяжело ранили 1 300 военных оккупационной армии. Об этом говорится в сообщении Генштаба.

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Потери России на 12 июня

С начала полномасштабного вторжения Россия понесла немалые потери на линии фронта, в частности, защитники уничтожили:

личного состава – около 1 380 120 (+1 300) человек;

танков – 12 014 (+4);

боевых бронированных машин – 24 728 (+1);

артиллерийских систем – 43 865 (+78);

РСЗО – 1 861 (+2);

средств ПВО – 1 417 (+1);

самолетов – 436 (+0);

вертолетов – 353 (+0);

наземных робототехнических комплексов – 1 636 (+8);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 344 869 (+2 218);

крылатых ракет – 4 733 (+0);

кораблей/катеров – 33 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 105 850 (+352);

специальной техники – 4 280 (+3).



Потери врага по состоянию на 12 июня / Инфографика Генштаба ВСУ

Оккупанты несут существенные потери: подробности

После существенного повреждения Чонгарского моста оккупанты были вынуждены искать новые логистические пути. Одним из таких оказался маршрут через Армянск. Впрочем,, и эта попытка перевезти топливо и боеприпасы на фронт оказалась неудачной. Силы обороны атаковали более 50 вражеских грузовиков на этом пути. Как отмечается, часть из них – уничтожена полностью.

11 июня в украинском Генштабе подтвердили, что украинские военные поразили один из крупнейших НПЗ, расположенных на юге России – «Афипский». В результате удара на объекте возник пожар.

В то же время в Крыму защитники нанесли удар по складу беспилотников вблизи села Григоровка.

Также под прицелом украинских сил оказались пункты управления оккупантов в районах Давыдовского, Новознаменки, Бахмута, Селидового и Покровска. Отдельно сообщили о поражении пункта управления возле Новоандреевки.