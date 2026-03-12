Силы обороны "минуснули" 780 оккупантов и вражескую технику: какие потери России на 12 марта
- Силы обороны Украины уничтожили 780 российских военных и значительное количество вражеской техники на 12 марта.
- Потери России включают 11 766 танков, 24 197 боевых бронированных машин, 38 319 артиллерийских систем, и другую технику.
Россия продолжает наступательные действия в различных регионах Украины. Силы обороны ежедневно уничтожают военный потенциал врага и защищают украинские земли.
Об актуальных потерях России в войне с Украиной на 12 марта информирует Генштаб.
Какие потери России?
С начала полномасштабного вторжения потери России в войне составляют:
- личного состава – около 1 276 760 (+780) человек;
- танков – 11 766 (+3);
- боевых бронированных машин – 24 197 (+20);
- артиллерийских систем – 38 319 (+56);
- РСЗО – 1 681 (+1);
- средств ПВО – 1 329 (+1);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 349 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 173 068 (+2 102);
- крылатых ракет – 4 403 (+0);
- кораблей/катеров – 31 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 83 034 (+243);
- специальной техники – 4 088 (+0).
Какие еще значительные потери понесла Россия за последнее время?
Оккупанты остались без командных пунктов под Покровском. Украинские военные ударили по пунктам управления российской армии в Селидово. В операции участвовали 7-й корпус ДШВ и 412-я бригада Nemesis.
На днях один из важнейших заводов в России, работающих для продолжения войны в Украине подвергся атаке. Президент Зеленский подтвердил успешную атаку на завод "Кремний" в Брянске, где изготавливали системы управления ракетами.
11 марта Силы обороны Украины атаковали командный пункт, ЗРК "Бук-М1", склады боеприпасов и нефтебазы на оккупированных территориях. Поражены склады в районах Бердянска, Джанкоя, Авдеевки и других, нанесен ущерб логистической инфраструктуре врага.