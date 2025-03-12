ВСУ ликвидировали 1430 российских оккупантов и их технику: потери врага на 12 марта

Украинские защитники продолжают давать отпор российским захватчикам, нанося им немалые потери. Так, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали еще 1430 оккупантов.

Общие потери врага уже достигают 889 050 человек личного состава. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери России в войне

По состоянию на сегодня с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:

личного состава – 889 050 (+1430),

танков – 10 306 (+3),

боевых бронированных машин – 21 430 (+7),

артиллерийских систем – 24 390 (+44),

РСЗО – 1 314 (+1),

средств ПВО – 1 103 (+1),

самолетов – 370 (+0),

вертолетов – 331 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 28 912 (+111),

крылатых ракет – 3 121 (+0),

кораблей и катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 40 274 (+69),

специальной техники – 3 777 (+2).



Потери россиян по состоянию на 12 марта / Инфографика Генштаба ВСУ

Напомним, на днях бойцы ВСУ с помощью артиллерии ликвидировали значительную часть российских окупантов, которые пытались проникнуть в тыл операции ВСУ в Курской области через газопровод.