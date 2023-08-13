Более полутысячи оккупантов, артиллерия, танки и ПВО: огромные потери врага на 13 августа

Россия не прекращает попыток захватить Украину, теряя личный состав и технику. Только за последние сутки оккупанты потеряли на фронте 560 единиц личного состава.

С 24 февраля 2023 года Россия потеряла на войне в Украине уже 253 850 солдат. Однако потери могут быть больше, ведь сосчитать их из-за интенсивных боев трудно.

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Какие потери врага в технике

танков – 4298 (+3);

боевых бронированных машин – 8335 (+11);

артиллерийских систем – 5072 (+19);

РСЗО – 713 (+0);

средства ПВО – 477 (+5);

самолетов – 315 (+0);

вертолетов – 313 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4204 (+3);

крылатые ракеты – 1379 (+0);

корабли/катера – 18 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 7543 (+20);

специальная техника – 760 (+1).



Утраты россиян 13 августа 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ

У россиян увеличивается дезертирство

Утром 13 августа Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил, что среди оккупантов растут панические настроения и увеличивается количество случаев дезертирства.

Так, военные патрули и военнослужащие комендатуры российских оккупационных войск во временно оккупированной Горностаевке Херсонской области обходят каждый дом местных, ища дезертиров среди своих военнослужащих.

Отмечается, что к таким действиям командование прибегает в результате того, что среди вновь прибывших военнослужащих России, находящихся в населенном пункте и в его окрестностях, существенно увеличилось количество не только дезертиров, но и лиц, употребляющих алкогольные напитки и наркотические вещества,

– рассказали украинские военные.

По их данным, российские оккупанты уже позволяют себе: