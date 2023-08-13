З 24 лютого 2023 року Росія втратила на війні в Україні вже 253 850 солдатів. Проте втрати можуть бути більшими, адже порахувати їх через інтенсивні бої важко.

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Які втрати ворога у техніці

танків – 4298 (+3);

бойових броньованих машин – 8335 (+11);

артилерійських систем – 5072 (+19);

РСЗВ – 713 (+0);

засоби ППО – 477 (+5);

літаків – 315 (+0);

гелікоптерів – 313 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4204 (+3);

крилаті ракети – 1379 (+0);

кораблі /катери – 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 7543 (+20);

спеціальна техніка – 760 (+1).



Втрати росіян 13 серпня 2023 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

У росіян збільшується дезертирство

Вранці 13 серпня Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив, що серед окупантів зростають панічні настрої та збільшується кількість випадків дезертирства.

Так, військові патрулі та військовослужбовці комендатури російських окупаційних військ у тимчасово окупованій Горностаївці Херсонської області обходять кожен будинок місцевих, шукаючи дезертирів серед своїх військовослужбовців.

Зазначається, що до таких дій командування вдається внаслідок того, що серед новоприбулих військовослужбовців Росії, які знаходяться в населеному пункті та на його околицях, суттєво збільшилась кількість не тільки дезертирів, а й осіб, які вживають алкогольні напої та наркотичні речовини,

– розповіли українські військові.

За їхніми даними, російські окупанти вже дозволяють собі: