Минус 1390 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 13 декабря
13 декабря 2024, 07:30Читати новину українською
Кремль не выводит свое войско из Украины и продолжает нести потери на фронте как в личном составе, так и в технике. Только за последние сутки армия противника потеряла 1390 своих солдат.
Всего с 24 февраля 2022 года ориентировочные потери врага составляют более 760 тысяч человек. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Актуальная статистика потерь
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- личного состава – около 760120 (+1390) человек,
- танков – 9537 (+5);
- боевых бронированных машин – 19675 (+31);
- артиллерийских систем – 21078 (+6);
- РСЗО – 1253 (+0);
- средств ПВО – 1023 (+0);
- самолетов – 369 (+0);
- вертолетов – 329 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 20176 (+65);
- крылатых ракет – 2861 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 31177 (+50);
- специальной техники – 3642 (+0).
Потери врага на 13 декабря 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ