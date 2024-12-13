Минус 1390 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 13 декабря

13 декабря 2024, 07:30
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Автор: Ирина Марцияш

Кремль не выводит свое войско из Украины и продолжает нести потери на фронте как в личном составе, так и в технике. Только за последние сутки армия противника потеряла 1390 своих солдат.

Всего с 24 февраля 2022 года ориентировочные потери врага составляют более 760 тысяч человек. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

  • личного состава – около 760120 (+1390) человек,
  • танков – 9537 (+5);
  • боевых бронированных машин – 19675 (+31);
  • артиллерийских систем – 21078 (+6);
  • РСЗО – 1253 (+0);
  • средств ПВО – 1023 (+0);
  • самолетов – 369 (+0);
  • вертолетов – 329 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 20176 (+65);
  • крылатых ракет – 2861 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 31177 (+50);
  • специальной техники – 3642 (+0).


Потери врага на 13 декабря 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ