Загалом з 24 лютого 2022 року орієнтовні втрати ворога складають понад 760 тисяч осіб. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 760120 (+1390) осіб,
- танків – 9537 (+5);
- бойових броньованих машин – 19675 (+31);
- артилерійських систем – 21078 (+6);
- РСЗВ – 1253 (+0);
- засобів ППО – 1023 (+0);
- літаків – 369 (+0);
- гелікоптерів – 329 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20176 (+65);
- крилатих ракет – 2861 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 31177 (+50);
- спеціальної техніки – 3642 (+0).
Втрати ворога на 13 грудня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ