Более 1000 оккупантов, система ПВО и десятки единиц другой техники: потери врага на 13 февраля

Украинские защитники продолжают давать мощный отпор врагу, нанося ему потери. В частности, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1090 оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла 397 080 личного состава. Стоит отметить, что эти данные приблизительны, ведь подсчитать точное количество ликвидированных оккупантов в условиях активных боевых действий очень сложно.

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Актуальная статистика потерь врага

Почти за два года полномасштабной войны потери России достигают:

личного состава – около 397 080 (+1090) человек,

танков – 6 424 (+8),

боевых бронированных машин – 12 004 (+27),

артиллерийских систем – 9 500 (+19),

РСЗО – 981 (+0),

средств ПВО – 667 (+1),

самолетов – 332 (+0),

вертолетов – 325 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 332 (+30),

крылатых ракет – 1 882 (+0),

кораблей/катеров – 24 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 12 623 (+24),

специальной техники – 1 518 (+4).



Потери России на 13 февраля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Кроме того, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск также поразили 7 районов сосредоточения личного состава врага.

Россия теряет до 70% личного состава во время штурмов

Наталья Гуменюк сообщила, что на левобережье Херсонской области оккупанты теряют до 70% личного состава во время штурмов и попыток выбить ВСУ с позиций. Спикер пояснила, что такие колоссальные потери россияне несут из-за того, что пытаются прорвать оборону пехотой, не используя бронетехнику.

Враг постоянно формирует штурмовые группы, но их действия не приносят результата. Наши подразделения продолжают работу по укреплению позиций и, по возможности, зачистке территории для расширения плацдарма,

– заявила Гуменюк.

Кроме того, отказ от использования бронетехники и высокий уровень информированности среди оккупационных войск о реальных потерях приводят к тому, что даже морская пехота, десантно-штурмовые войска и береговая охрана отказываются идти на штурмы без поддержки бронетехники, на которую установлено "командирское эмбарго".