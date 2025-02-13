Укр Рус
24 Канал Новости Украины Более 1200 захватчиков, танки, артсистемы и другая техника: потери врага на 13 февраля
13 февраля, 07:39
1

Более 1200 захватчиков, танки, артсистемы и другая техника: потери врага на 13 февраля

Ирина Марцияш

ВСУ продолжают наносить противнику потери на поле боя. Так, за минувшие сутки потери российской армии в личном составе составили 1250 захватчиков.

Войско страны-агрессора также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Точная работа дронов: на Покровском направлении уничтожили российскую бронетехнику и десант

Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

  • личного состава – около 854280 (+1250) человек,
  • танков – 10040 (+17);
  • боевых бронированных машин – 20894 (+23);
  • артиллерийских систем – 23034 (+58);
  • РСЗО – 1278 (+2);
  • средств ПВО – 1063 (+2);
  • самолетов – 370 (+0);
  • вертолетов – 331 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 25072 (+153);
  • крылатых ракет – 3063 (+6);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 37096 (+168);
  • специальной техники – 3744 (+2).


Потери врага на 13 февраля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ