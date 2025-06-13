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24 Канал Новости Украины Ликвидировано более 1200 солдат и их машины: потери врага на 13 июня
13 июня, 07:44
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Ликвидировано более 1200 солдат и их машины: потери врага на 13 июня

Дарья Смородская
Основні тези
  • С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла примерно 1 001 560 военнослужащих, 10 934 танка, и 22 791 боевую бронированную машину.
  • Генштаб ВСУ подтверждает, что потери врага ежедневно растут, в частности, за 13 июня было ликвидировано 1220 человек и уничтожено 5 боевых бронированных машин.

Российские оккупанты имеют существенные потери, воюя против Украины. ВСУ наносят уничтожающие удары по врагу и шаг за шагом освобождают наши земли.

Российское войско теряет своих людей и технику. С начала войны на фронте ликвидировано 1 001 560 оккупантов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь врага

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 001 560 (+1220) человек;
  • танков – 10 934 (+1);
  • боевых бронированных машин – 22 791 (+5);
  • артиллерийских систем – 29 105 (+42);
  • РСЗО – 1 416 (+3);
  • средств ПВО – 1 184 (+0);
  • самолетов – 413 (+0);
  • вертолетов – 337 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 40 507 (+72);
  • крылатых ракет – 3 337 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 51 821 (+106);
  • специальной техники – 3 914 (+0).

Потери Росии на 13 июня / Инфографика Генштаба ВСУ

В четверг, 12 мая, Генштаб сообщил, что в Украине погибли более 1 миллиона россиян за время полномасштабной войны. Значительные потери врага ежедневно продолжают расти.