Ликвидировано более 1200 солдат и их машины: потери врага на 13 июня

Российские оккупанты имеют существенные потери, воюя против Украины. ВСУ наносят уничтожающие удары по врагу и шаг за шагом освобождают наши земли.

Российское войско теряет своих людей и технику. С начала войны на фронте ликвидировано 1 001 560 оккупантов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь врага

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 001 560 (+1220) человек;

танков – 10 934 (+1);

боевых бронированных машин – 22 791 (+5);

артиллерийских систем – 29 105 (+42);

РСЗО – 1 416 (+3);

средств ПВО – 1 184 (+0);

самолетов – 413 (+0);

вертолетов – 337 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 40 507 (+72);

крылатых ракет – 3 337 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 51 821 (+106);

специальной техники – 3 914 (+0).

Потери Росии на 13 июня / Инфографика Генштаба ВСУ

В четверг, 12 мая, Генштаб сообщил, что в Украине погибли более 1 миллиона россиян за время полномасштабной войны. Значительные потери врага ежедневно продолжают расти.