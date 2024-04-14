ВСУ ликвидировали 890 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 14 апреля

Наши воины продолжают давать достойный отпор врагу, нанося ему немалые потери в живой силе и технике. Так, в течение суток были ликвидированы оккупанты.

С 24 февраля 2022 года общие потери россиян составляют более 453 тысяч человек. Впрочем, это лишь ориентировочные цифры, которые могут быть больше, ведь посчитать точные потери во время интенсивных боев трудно

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Актуальные потери россиян

личного состава – около 453650 (+890) человек;

танков –7174 (+5);

боевых бронированных машин – 13765 (+20);

артиллерийских систем – 11552 (+34);

РСЗВ – 1046 (+1);

средств ПВО – 758 (+2);

самолетов – 347 (+0);

вертолетов – 325 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 9235 (+34);

крылатых ракет – 2089 (+1);

кораблей/катеров – 26 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 15459 (+63);

специальной техники – 1905 (+12).

Потери врага по состоянию на 14 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ

Сколько собственных самолетов сбили российские военные за время войны

Согласно информации, обнародованной в издании The Insider, инцидент, который произошел с вертолетом Ми-24 10 апреля, является по крайней мере тринадцатым случаем "дружественного огня". Более половины этих случаев случилась в этом году – с начала 2024 года.

Собственные самолеты, которые сбили россияне: