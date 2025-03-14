ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 330 единиц техники: потери врага на 14 марта

Россия продолжает нести колоссальные потери в войне против Украины. Только за минувшие сутки было ликвидировано 1410 оккупантов.

Общие потери россиян уже достигают 891 660 личного состава. Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какие потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла:

личного состава – около 891 660 (+1 410) человек;

танков – 10 313 (+6);

боевых бронированных машин – 21 443 (+11);

артиллерийских систем – 24 455 (+46);

РСЗО – 1 314 (+0);

средств ПВО – 1 103 (+0);

самолетов – 370 (+0);

вертолетов – 331 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 29 136 (+153);

крылатых ракет – 3 121 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 40 469 (+114);

специальной техники – 3 777 (+0).

Потери россиян по состоянию на 14 марта / Инфографика Генштаба ВСУ

Напомним, что не так давно украинские военные нанесли успешный удар по группе российских оккупантов, которые пытались проникнуть в тыл украинских сил в Курской области, используя трубу газопровода. Впоследствии стало известно, что около 100 оккупантов таким образом прошли на территорию, контролируемую ВСУ.