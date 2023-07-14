Рота оккупантов, 9 складов, 33 единицы техники: мощное видео успешной работы Сил обороны

Силы обороны продолжают выбивать врага из Украины. В частности, оккупантов уменьшается на Таврическом направлении.

Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Сил обороны Украины, бригадный генерал Александр Тарнавский.

Заметьте Силы обороны продвинулись на Мелитопольском направлении на 1700 метров: россияне контрнаступали

Украинские защитники уничтожают оккупантов

Тарнавский рассказал, что на Таврическом направлении Силы обороны системно выбивают врага с позиций.

Артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1177 огневых задач. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили больше роты,

– отметил бригадный генерал.

Украинские военные уничтожили 33 единицы военной техники противника, в частности это:

2 ББМ,

2 гаубицы "Мста-Б",

3 гаубицы Д-30,

2 БПЛА "Zala",

БПЛА "Орлан-10",

БПЛА "Мерлин",

самоходная артиллерийская установка 2С7 "Пион",

зенитный ракетный комплекс "Стрела",

РЭБ "Поле-21",

автомобильная техника.

Также Силы обороны испепелили 9 складов боеприпасов противника.

Сырский показал видео работы защитников

Численность роты составляет 80 – 200 военнослужащих в зависимости от страны, рода войск и функционального назначения.

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Александр Сырский показал видео мощной работы украинских бойцов.

Работает группа "Асгард", подразделение "Очи", 120-го отдельного разведывательного батальона ВСУ на FPV-камикадзе. Во взаимодействии с 3-й ОШБр было уничтожено 2 танка россиян: Т-80 и Т-90М "Прорыв". Хорошая работа. Слава воинам,

– написал командующий.

Смотрите, как защитники ликвидируют оккупантов: видео

Стоит прочесть Украинские военные готовятся к наступлению на Херсонском направлении, – Нацгвардия

Общие потери России в войне

По состоянию на утро 14 июля Силы обороны ликвидировали 236 590 российских военных. Следует заметить, что реальная цифра потерь врага может быть значительно больше, ведь подсчет усложняется активными боевыми действиями.

Кроме того, украинские бойцы превратили в металлолом тысячи танков, боевых бронированных машин и артиллерийских установок оккупантов. Самой дорогой утратой Кремля с начала полномасштабного вторжения остается крейсер "Москва". В целом ВСУ испепелили: