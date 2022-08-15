Еще 200 оккупантов и много техники: новые потери врага по состоянию на 15 августа
15 августа 2022 , 09:03Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Генштаб ВСУ по состоянию на 15 августа сообщил о 43 750 ликвидированных оккупантах. Только за сутки удалось уничтожить 200 захватчиков.
Герои ВСУ уже 173 дня героически обороняют родную землю. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях, нанесенных оккупантам.
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Потери врага в технике
С 24 февраля Вооруженные силы Украины уничтожили:
- российских танков – 1 827 единиц (+12 за минувшие сутки);
- боевых бронированных машин – 4141 (+15) единица;
- артиллерийских систем – 985 (+5) единиц;
- реактивных систем залпового огня – 261 единица;
- средств ПВО – 136 единиц;
- самолетов – 233 единиц;
- вертолетов – 195 (+1) единиц;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 787 (+3) единиц;
- крылатых ракет – 187 единиц;
- кораблей и катеров – 15 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3044 (+5) единиц;
- специальной техники – 92 единицы (+1).
Больше всего потерь враг понес на Донецком направлении. Заметим, что цифры только ориентировочные, а не окончательные, ведь сейчас продолжаются активные боевые действия.
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- Только за один бой украинский противотанкист ликвидировал 8 российских целей. Это произошло во время вражеского наступления.
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