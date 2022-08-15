Еще 200 оккупантов и много техники: новые потери врага по состоянию на 15 августа

15 августа 2022 , 09:03
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Источник:

Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ по состоянию на 15 августа сообщил о 43 750 ликвидированных оккупантах. Только за сутки удалось уничтожить 200 захватчиков.

Герои ВСУ уже 173 дня героически обороняют родную землю. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях, нанесенных оккупантам.

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Потери врага в технике

С 24 февраля Вооруженные силы Украины уничтожили:

  • российских танков – 1 827 единиц (+12 за минувшие сутки);
  • боевых бронированных машин – 4141 (+15) единица;
  • артиллерийских систем – 985 (+5) единиц;
  • реактивных систем залпового огня – 261 единица;
  • средств ПВО – 136 единиц;
  • самолетов – 233 единиц;
  • вертолетов – 195 (+1) единиц;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 787 (+3) единиц;
  • крылатых ракет – 187 единиц;
  • кораблей и катеров – 15 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3044 (+5) единиц;
  • специальной техники – 92 единицы (+1).

Больше всего потерь враг понес на Донецком направлении. Заметим, что цифры только ориентировочные, а не окончательные, ведь сейчас продолжаются активные боевые действия.


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Автор: Софія Мінджоса