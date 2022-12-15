ВСУ отправили Кобзону еще около 600 зрителей: свежие потери врага по состоянию на 15 декабря

Украинские защитники и защитницы продолжают наносить колоссальные потери врагу. По состоянию на 15 декабря на "концерт к Кобзону" отправили уже 96 590 оккупантов.

За прошедшие сутки наши воины успешно "денацифицировали и демилитаризовали" еще 590 оккупантов. Кроме того, враг потерял еще немало техники.

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Актуальная статистика потерь врага

По состоянию на 15 декабря российская армия уменьшилась на:

танков – 2 975 единиц;

боевых бронированных машин – 5 946 единиц;

артиллерийских систем –1 943 единиц;

РСЗО – 406 единиц;

средств ПВО – 211 единиц;

самолетов – 281 единица;

вертолетов – 264 единицы;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 644 единиц;

крылатых ракет – 592 единиц;

кораблей/катеров – 16 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 4 563 единицы;

специальной техники – 172 единицы.

Только за сутки россияне лишились 5 танков, 9 боевых бронированных машин, 12 артиллерийских систем, 2 РСЗО, 27 беспилотников и т.д.

Россиян уничтожают не только ВСУ

Уменьшать количество личного состава войска государства-агрессора Вооруженным Силам Украины активно помогают сами же россияне. Все потому, что они приняли за привычку убивать тех, кто не хочет воевать. В России неоднократно сообщали о казнях вагнеровцев-зеков.

Заметим, что делают россияне это ужасными способами. Они заставляют будущих покойников рыть собственные могилы, в которых их после закапывают.