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Еще 1 320 оккупантов и тысячи единиц вооружения: потери России на 15 июня

София Рожик
Потери России
Потери России / Коллаж 24 Канала, фото Getty Images

Армия России продолжает нести потери в живой силе и технике на фронте в Украине. За последние сутки украинские защитники уничтожили ещё 1 320 оккупантов.

В целом с начала полномасштабного вторжения армия страны-террористки сократилась уже примерно на 1 384 190 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Каковы потери России?

Потери России с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 15 июня 2026 года составляют:

  • личного состава – около 1 384 190 (+1 320) человек;
  • танков – 12 025 (+5);
  • боевых бронированных машин – 24 763 (+10);
  • артиллерийских систем – 44 082 (+72);
  • РСЗО – 1 870 (+2);
  • средств ПВО – 1 420 (+1);
  • самолетов – 436 (+0);
  • вертолетов – 353 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 351 479 (+2 314);
  • наземных робототехнических комплексов – 1 664 (+3);
  • кораблей / катеров – 33 (+0);
  • подводные лодки – 2 (+0);
  • автомобильная техника и автоцистерны – 107 091 (+416);
  • специальной техники – 4 296 (+8),
  • крылатые ракеты – 4 733 (+0);

Потери России

Потери России в войне против Украины на 15 июня / Фото Генштаба

Последние потери врага

Силы специальных операций во взаимодействии с повстанческим движением в России "Черная искра" атаковали нефтеперекачивающую станцию "Палкино" в Ярославской области. Она является важной составляющей магистрального нефтепровода Сургут – Полоцк.

А в оккупированном Армянске мог загореться химзавод "Крымский титан". Он является одним из крупнейших производителей диоксида титана в Восточной Европе. Также он выпускает красный железоокисный пигмент, минеральные удобрения, серную кислоту, сульфат алюминия, жидкое натриевое стекло и железный купорос.

СБС также нанесли удар по полигону "Восточный", где проходит подготовка российских военных. Там находились оккупанты из 40-й отдельной бригады морской пехоты с Камчатки, 1461-го полка 36-й армии и 1466-го полка 5-й армии.