укррус
24 онлайн
24 Канал Новини України Ще 1 320 окупантів та тисячі одиниць озброєння: втрати Росії на 15 червня
view count
time for reading6 хв

Ще 1 320 окупантів та тисячі одиниць озброєння: втрати Росії на 15 червня

Софія Рожик
Втрати Росії
Втрати Росії / Колаж 24 Каналу, фото Getty Images

Армія Росії продовжує втрачати свою живу силу та техніку на фронті в Україні. За попередню добу українські захисники ліквідували ще 1 320 окупантів.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення армія країни-терористки зменшилася уже приблизно на 1 384 190 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Дивіться також На росіян чекає важке літо: військовий оглядач спрогнозував, що доведеться робити ворогу

Які втрати Росії?

Втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення станом на 15 червня 2026 року становлять:

  • особового складу – близько 1 384 190 (+1 320) осіб;
  • танків – 12 025 (+5);
  • бойових броньованих машин – 24 763 (+10);
  • артилерійських систем – 44 082 (+72);
  • РСЗВ – 1 870 (+2);
  • засобів ППО – 1 420 (+1);
  • літаків – 436 (+0);
  • гелікоптерів – 353 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 351 479 (+2 314);
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 664 (+3);
  • кораблі / катери – 33 (+0);
  • підводні човни – 2 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 107 091 (+416);
  • спеціальної техніки – 4 296 (+8),
  • крилаті ракети – 4 733 (+0);

Втрати Росії

Втрати Росії у війні проти України на 15 червня / Фото Генштабу

Останні втрати ворога

Сили спеціальних операцій у взаємодії з повстанським рухом у Росії "Чорна іскра" атакували нафтоперекачувальну станцію "Палкіно" в Ярославській області. Вона є важливим складником магістрального нафтопроводу Сургут – Полоцьк.

А в окупованому Армянську міг спалахнути хімзавод "Кримський титан". Він є одним з найбільших виробників діоксиду титану у Східній Європі. Також він випускає червоний залізоокисний пігмент, мінеральні добрива, сірчану кислоту, алюмінію сульфат, рідке натрієве скло та залізний купорос.

СБС також вдарили по полігону "Восточний", де проводять підготовку російські військові. Там перебували окупанти з 40-ї окремої бригади морської піхоти з Камчатки, 1461-го полку 36-ї армії та 1466-го полку 5-ї армії.