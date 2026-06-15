Ще 1 320 окупантів та тисячі одиниць озброєння: втрати Росії на 15 червня

Загалом із початку повномасштабного вторгнення армія країни-терористки зменшилася уже приблизно на 1 384 190 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
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Які втрати Росії?
Втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення станом на 15 червня 2026 року становлять:
- особового складу – близько 1 384 190 (+1 320) осіб;
- танків – 12 025 (+5);
- бойових броньованих машин – 24 763 (+10);
- артилерійських систем – 44 082 (+72);
- РСЗВ – 1 870 (+2);
- засобів ППО – 1 420 (+1);
- літаків – 436 (+0);
- гелікоптерів – 353 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 351 479 (+2 314);
- наземних робототехнічних комплексів – 1 664 (+3);
- кораблі / катери – 33 (+0);
- підводні човни – 2 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 107 091 (+416);
- спеціальної техніки – 4 296 (+8),
- крилаті ракети – 4 733 (+0);
Втрати Росії у війні проти України на 15 червня / Фото Генштабу
Останні втрати ворога
Сили спеціальних операцій у взаємодії з повстанським рухом у Росії "Чорна іскра" атакували нафтоперекачувальну станцію "Палкіно" в Ярославській області. Вона є важливим складником магістрального нафтопроводу Сургут – Полоцьк.
А в окупованому Армянську міг спалахнути хімзавод "Кримський титан". Він є одним з найбільших виробників діоксиду титану у Східній Європі. Також він випускає червоний залізоокисний пігмент, мінеральні добрива, сірчану кислоту, алюмінію сульфат, рідке натрієве скло та залізний купорос.