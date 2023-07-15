Отряды "Шторм-Z" получили на орехи в районе Марьинки, – Силы обороны

Украинские защитники продолжают наносить оккупантам потери. В частности, они ударили по отрядам Шторм-Z на Таврическом направлении.

Об этом в сводке 15 июля рассказал представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

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Оккупанты понесли потери возле Марьинки

Шершень рассказал, что в зоне ответственности Сил обороны Таврического направления россияне:

пытаются наступать в районе Авдеевки и Марьинки,

активно обороняются на Мелитопольском и Бердянском направлениях, чтобы воспрепятствовать продвижению защитников Украины.

Там продолжаются тяжелые бои. Силы обороны закрепляются на новых рубежах, проводят зачистку, разминирование и доразведку. За последние сутки оккупационные войска 16 раз атаковали украинские позиции, 14 из которых – в полосах обороны Марьинки.

В частности, в направлении Александровка – Марьинка получили на орехи отряды "Шторм". Также зафиксировано 536 вражеских обстрелов,

– заметил военный.

В свою очередь, на Авдеевском направлении россияне тщетно наступали в районе Первомайского. Артиллерийские подразделения в сутки выполнили почти 1300 огневых задач.

"В результате эффективного комплексного огневого поражения в войсках агрессора наблюдается постоянное ухудшение морально-психологического состояния личного состава", – отметил Шершень.

По его словам, оккупанты отказываются выполнять боевые задания.

За последние сутки украинские защитники на Таврическом направлении ликвидировали 55 россиян и ранили еще 156. Также они уничтожили:

3 вражеских склада,

6 единиц оружия и техники, в том числе комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М", позволяющий увидеть человека на расстоянии 10 километров.

Смотрите сводку Сил обороны Таврического направления: видео

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Вражеские обстрелы продолжаются

В Генштабе ВСУ сообщили, что кроме напрасного наступления в районе Первомайского на Авдеевском направлении, враг:

нанес авиационный удар возле Нью-Йорка Донецкой области,

осуществил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности говорится о Невельском, Первомайском, Степном и Авдеевке Донецкой области.

В свою очередь, на Марьинском направлении, Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск. В районе Марьинки враг нанес авиационный удар, а также совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди которых – Красногоровка, Марьинка, Екатериновка и Георгиевка Донецкой области.