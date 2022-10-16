Уже 65 тысяч ликвидированных оккупантов: потери врага по состоянию на 16 октября
Ни один день войны в Украине не обходится без потерь в российской армии. Только за минувшие сутки, 15 октября, ВСУ ликвидировали 300 вражеских бойцов.
В общей сложности с начала полномасштабной войны в Украине погибли 65 000 российских военных. Их количество увеличивается каждый день.
Потери врага в технике по состоянию на 16 октября
- танков – 2 529 (+5) единиц,
- боевых бронированных машин – 5 193 (+14) единицы,
- артиллерийских систем – 1 589 (+7) единиц,
- РСЗО – 365 единиц,
- средств ПВО – 186 единиц,
- самолетов – 268 единиц,
- вертолетов – 242 единицы,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 224 (+14) единицы,
- крылатых ракет – 316 единиц,
- кораблей и катеров – 16 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 959 (+8) единиц,
- специальной техники – 143 (+1) единицы.
Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.
Какая обстановка на фронте
По данным Генштаба ВСУ, оккупанты сосредотачивают свои усилия на сдерживании украинских войск и наступлении на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Вооруженные Силы за прошедшие сутки успешно отбили атаки врага вблизи Торского, Спорного, Берестового, Соледара, Бахмута, Марьинки, Невельского и Победы.
Украинская авиация нанесла 32 удара по вражеским позициям, в том числе подтверждено поражение 24 районов сосредоточения вооружения и военной техники. Также ПВО сбили 6 беспилотников и 1 вертолет. Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один состав боеприпасов, 7 объектов ПВО противника и другие военные цели.
Стоит вспомнить, что Россия относится к людям как к "пушечному мясу". В частности, мобилизованные россияне прибыли в Запорожье в гражданской одежде. То есть, даже формы для них нет.
Более того, источники в спецслужбах сообщили, что во временно оккупированном Луганске больницы и морги переполнены оккупантами. Там не принимают гражданских из-за отсутствия мест.
Достойно внимания – сводка Генштаба о ситуации на фронте по состоянию на 16 октября: смотрите видео