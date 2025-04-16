Минус еще 1050 оккупантов и сотни единиц техники: потери врага на 16 апреля

Силы обороны продолжают давать отпор российским захватчикам. Только за минувшие сутки, 15 апреля, защитники ликвидировали 1 050 оккупантов.

Общие потери личного состава России уже превысили 936 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какие потери у России на 16 апреля

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла:

личного состава – около 936 210 (+1 050) человек,

танков – 10 638 (+9),

боевых бронированных машин – 22 163 (+13),

артиллерийских систем – 26 377 (+87),

РСЗВ – 1 364 (+0),

средств ПВО – 1 132 (+0),

самолетов – 370 (+0),

вертолетов – 335 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 32 837 (+146),

крылатых ракет – 3 145 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 44 472 (+133),

специальной техники – 3804 (+3).

Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

Напомним, недавно украинские защитники показали, как разбили колонну захватчиков на направлениях Веселое – Скудное. Ликвидировано более 100 оккупантов, 4 танка, 9 ББМ и 3 бронеавтомобиля.