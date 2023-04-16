Более 180 тысяч оккупантов и десятки единиц техники: потери врага 16 апреля

16 апреля 2023, 08:04
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Россия ежедневно теряет на поле боя сотни единиц личного состава. В этот раз Вооруженные Силы Украины прошли 520 врагов.

С 24 февраля 2022 года оккупанты потеряли на войне в Украине 182 070 врагов. Однако из-за боевых действий сосчитать точное количество убитых врагов невозможно.

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Что известно о потерях врага


Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 16 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ

 

 

 

 

Автор: Діана Квасневська