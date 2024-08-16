Более 1330 оккупантов и десятки единиц техники: потери россиян по состоянию на 16 августа
16 августа 2024, 07:37Читати новину українською
Источник:Генштаб
Для удовлетворения своих амбиций Кремль продолжает бросать в наступление своих захватчиков. Наши защитники уничтожают врага и его технику в большом количестве не только в Украине, но и на территории страны-агрессора.
Так, недавно украинские дроны успешно атаковали четыре российских аэродрома, нанеся весомый ущерб авиабазам и самолетам. Всего по состоянию на 16 августа Силы обороны "отминусовали" почти 600 тысяч вражеских солдат и несколько десятков тысяч единиц военной техники и вооружения.
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Сколько оккупантов и их техники ликвидировано
С начала полномасштабного вторжения потери захватчиков достигают:
- личного состава – около 596950 (+1330) человек,
- танков – 8496 (+12),
- боевых бронированных машин – 16461 (+35),
- артиллерийских систем – 16927 (+59),
- РСЗО – 1159 (+5),
- средств ПВО – 922 (+0),
- самолетов – 367 (+0),
- вертолетов – 328 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 13659 (+61),
- крылатых ракет – 2429 (+1),
- кораблей /катеров – 28 (+0),
- подлодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн - 22848 (+73),
- специальной техники – 2829 (+16).
Потери оккупантов по состоянию на 16 августа / Фото Генштаб