Более 1330 оккупантов и десятки единиц техники: потери россиян по состоянию на 16 августа

16 августа 2024, 07:37
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Автор: Анастасия Колесникова

Источник:

Генштаб

Для удовлетворения своих амбиций Кремль продолжает бросать в наступление своих захватчиков. Наши защитники уничтожают врага и его технику в большом количестве не только в Украине, но и на территории страны-агрессора.

Так, недавно украинские дроны успешно атаковали четыре российских аэродрома, нанеся весомый ущерб авиабазам и самолетам. Всего по состоянию на 16 августа Силы обороны "отминусовали" почти 600 тысяч вражеских солдат и несколько десятков тысяч единиц военной техники и вооружения.

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Сколько оккупантов и их техники ликвидировано

С начала полномасштабного вторжения потери захватчиков достигают:

  • личного состава – около 596950 (+1330) человек,
  • танков – 8496 (+12),
  • боевых бронированных машин – 16461 (+35),
  • артиллерийских систем – 16927 (+59),
  • РСЗО – 1159 (+5),
  • средств ПВО – 922 (+0),
  • самолетов – 367 (+0),
  • вертолетов – 328 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 13659 (+61),
  • крылатых ракет – 2429 (+1),
  • кораблей /катеров – 28 (+0),
  • подлодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн - 22848 (+73),
  • специальной техники – 2829 (+16).

Потери оккупантов по состоянию на 16 августа / Фото Генштаб