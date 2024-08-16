Более 1330 оккупантов и десятки единиц техники: потери россиян по состоянию на 16 августа

Для удовлетворения своих амбиций Кремль продолжает бросать в наступление своих захватчиков. Наши защитники уничтожают врага и его технику в большом количестве не только в Украине, но и на территории страны-агрессора.

Так, недавно украинские дроны успешно атаковали четыре российских аэродрома, нанеся весомый ущерб авиабазам и самолетам. Всего по состоянию на 16 августа Силы обороны "отминусовали" почти 600 тысяч вражеских солдат и несколько десятков тысяч единиц военной техники и вооружения.

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Сколько оккупантов и их техники ликвидировано

С начала полномасштабного вторжения потери захватчиков достигают:

личного состава – около 596950 (+1330) человек,

танков – 8496 (+12),

боевых бронированных машин – 16461 (+35),

артиллерийских систем – 16927 (+59),

РСЗО – 1159 (+5),

средств ПВО – 922 (+0),

самолетов – 367 (+0),

вертолетов – 328 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 13659 (+61),

крылатых ракет – 2429 (+1),

кораблей /катеров – 28 (+0),

подлодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн - 22848 (+73),

специальной техники – 2829 (+16).

Потери оккупантов по состоянию на 16 августа / Фото Генштаб