Еще более 1300 оккупантов и большое количество техники: потери России по состоянию на 16 июля

В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 424 620 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Каковы потери России?

С начала полномасштабного вторжения врага в Украину по состоянию на 16 июля 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 424 620 (+1 340) человек;

танков – 12 144 (+3);

боевых бронированных машин – 24 940 (+2);

артиллерийских систем – 46 019 (+66);

РСЗО – 1 936 (+0);

средств ПВО – 1 492 (+0);

самолетов – 437 (+0);

вертолетов – 353 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 411 005 (+1801);

наземных робототехнических комплексов – 1 919 (+12);

кораблей / катеров – 34 (+0);

подводные лодки – 2 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 120 727 (+420);

специальная техника – 4 420 (+0),

крылатые ракеты – 4 906 (+0).

Потери России в войне по состоянию на 16 июля 2026 года / Фото Генштаба

Напомним, что среднемесячные потери российской армии убитыми и ранеными составляют около 32 тысяч военных.

Например, только в Донецкой области потери оккупантов превышают 400 солдат на каждый квадратный километр.