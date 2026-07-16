Ще понад 1300 окупантів і багато техніки: втрати Росії на 16 липня

Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 424 620 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії?

Від початку повномасштабного вторгнення ворога в Україну станом на 16 липня 2026 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 424 620 (+1 340) осіб;

танків – 12 144 (+3);

бойових броньованих машин – 24 940 (+2);

артилерійських систем – 46 019 (+66);

РСЗВ – 1 936 (+0);

засоби ППО – 1 492 (+0);

літаків – 437 (+0);

гелікоптерів – 353 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 411 005 (+1801);

наземних робототехнічних комплексів – 1 919 (+12);

кораблі / катери – 34 (+0);

підводні човни – 2 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 120 727 (+420);

спеціальна техніка – 4 420 (+0),

крилаті ракети – 4 906 (+0).

Втрати Росії у війні на 16 липня 2026 рік / Фото Генштабу

Нагадаємо, що середньомісячні втрати російської армії вбитими та пораненими становлять близько 32 тисяч військових.

Наприклад, лише на Донеччині втрати окупантів перевищують 400 солдатів за кожен квадратний кілометр.