"Минус" еще более 1500 оккупантов и почти 190 единиц техники: безумные потери врага на 16 мая

Силы обороны продолжают давать отпор врагу в полномасштабной войне, нанося ему колоссальные потери. Так, в течение суток ВСУ ликвидировали 1 520 оккупантов.

С начала наступления на Харьковщине потери оккупантов начали стремительно расти. С 10 мая российские захватчики только на этом участке фронта потеряли более 700 человек и 125 единиц вражеских вооружения и военной техники.

Важно Были ракеты для Су и МиГ: поврежден главный артиллерийский склад военного аэродрома Бельбек

Потери России в войне

По информации Генштаба ВСУ, российская армия с начала полномасштабного вторжения уже потеряла:

личного состава – около 488 460 (+1520) человек,

танков – 7529 (+19),

боевых бронированных машин – 145 38 (+30),

артиллерийских систем – 12565 (+27),

РСЗВ – 1070 (+0),

средства ПВО – 798 (+0),

самолетов – 351 (+0),

вертолетов – 325 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 10 028 (+13),

крылатые ракеты – 2 200 (+1),

корабли /катера – 26 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 17 048 (+93),

специальная техника – 2 062 (+1).



Потери России по состоянию на 16 мая 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

В Крыму раздавались мощные взрывы на аэродроме Бельбек

Ночью 15 мая во временно оккупированном Крыму раздавались мощные взрывы. Россияне жаловались, что полуостров якобы атакуют ATACMS.

Российское минобороны утверждало, что якобы российским военным удалось уничтожить 10 ракет, которые летели на Крым. Также оккупанты традиционно утверждали, что успешно отбили атаку и повреждений якобы нет. Впрочем, опубликованные в сети яркие кадры свидетельствуют совсем о другом.

Так, на аэродроме Бельбек вспыхнул масштабный пожар. Местные также сообщали, что слышали звуки, похожие на детонацию боеприпасов.

Более того, последствия взрывов и масштабных пожаров на аэродроме во временно оккупированном Крыму зафиксировали даже на спутниковых снимках.

В ночь на 16 мая на аэродроме Бельбек снова слышали взрывы. В сети сообщали о новых взрывах, а впоследствии появились кадры, на которых видно новый пожар.

Оккупанты пытались оправдаться, мол, прилетов не было, а пожар – это "небольшие возгорания от падения обломков". Впрочем, даже россияне уже не верят в сказки, что "горит сухая трава".