С начала полномасштабной войны россии против Украины ВСУ уничтожили уже 54 250 оккупантов. Только за минувшие сутки на "концерт кобзона" отправились 200 захватчиков.

Об этом свидетельствуют актуальные данные Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 17 сентября. Данные о потерях врага не точны из-за высокой интенсивности боевых действий. То есть ликвидированных оккупантов может быть больше.

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Потери врага в технике

ВСУ уничтожают не только личный состав оккупантов, но и технику. В частности, уже ликвидировали:

танков – 2202 (+3) единицы,

боевых бронированных машин – 4701 (+11) единиц,

артиллерийских систем – 1306 (+4) единиц,

РСЗО – 312 (+0) единиц,

средства ПВО – 168 (+0) единиц,

самолетов – 251 (+1) единица,

вертолетов – 216 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 911 (+3) единиц,

крылатые ракеты – 236 (+3) единиц,

корабли /катера – 15 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 3571 (+21) единиц,

специальная техника – 121 (+0) единица.

Как ВСУ разбивают россиян

Значительные потери от наших воинов понесли бойцы из так называемого "союза добровольцев Донбасса". Генштаб подтвердил значительные потери среди входивших в этот "союз" подразделений. Раненые его представители эвакуировались в Ростов-на-Дону, где им отказали в медицинской помощи в местном госпитале. Причина проста: у них отсутствует статус регулярного военного формирования.

В ОК "Юг" сообщали, что за 16 сентября удалось уничтожить пункт управления, понтонную переправу и кучу российской техники. Время от времени оккупанты решаются на отчаянные попытки улучшить свое тактическое положение, но все напрасно.

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