Ликвидировано более 1200 оккупантов: потери России по состоянию на 17 августа
17 августа 2024, 07:58Читати новину українською
Чтобы достичь своих целей, Россия продолжает перебрасывать в наступление своих военных и технику. Силы обороны успешно уничтожают врага и его технику в большом количестве.
С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла значительное количество личного состава и техники. В Генштабе опубликовали обновленную сводку потерь врага.
Смотрите также Показываем Западу, что мы не Россия: зачем Украине комендатура на Курщине
Потери россиян по состоянию на 17 августа
С начала полномасштабного вторжения потери России достигают:
- личного состава – около 598 180 (+1230) человек,
- танков – 8 501 (+5);
- боевых бронированных машин – 16 473 (+12);
- артиллерийских систем – 16 985 (+58);
- РСЗО – 1 160 (+1);
- средств ПВО – 923 (+1);
- самолетов – 367 (+0);
- вертолетов – 328 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 13 714 (+55);
- крылатых ракет – 2 432 (+3);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 22 913 (+65);
- специальной техники – 2844 (+15).
Актуальные потери России на 17 августа 2024 года / Фото Генштаба ВСУ