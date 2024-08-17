Ликвидировано более 1200 оккупантов: потери России по состоянию на 17 августа

17 августа 2024, 07:58
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Автор: София Рожик

Чтобы достичь своих целей, Россия продолжает перебрасывать в наступление своих военных и технику. Силы обороны успешно уничтожают врага и его технику в большом количестве.

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла значительное количество личного состава и техники. В Генштабе опубликовали обновленную сводку потерь врага.

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Потери россиян по состоянию на 17 августа

С начала полномасштабного вторжения потери России достигают:

  • личного состава – около 598 180 (+1230) человек,
  • танков – 8 501 (+5);
  • боевых бронированных машин – 16 473 (+12);
  • артиллерийских систем – 16 985 (+58);
  • РСЗО – 1 160 (+1);
  • средств ПВО – 923 (+1);
  • самолетов – 367 (+0);
  • вертолетов – 328 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 13 714 (+55);
  • крылатых ракет – 2 432 (+3);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 22 913 (+65);
  • специальной техники – 2844 (+15).

Актуальные потери России на 17 августа 2024 года / Фото Генштаба ВСУ