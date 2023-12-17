Почти 200 единиц техники и "минус" 1 250 оккупантов: безумные потери России на 17 декабря

Российская армия несет немалые потери как среди личного состава, так и в технике. В частности, только за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 1 250 оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения потери противника уже достигли 346 070 личного состава. Стоит добавить, что эта статистика потерь приблизительна, ведь подсчитать точное количество погибших и раненых захватчиков в условиях активных боевых действий очень сложно.

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Актуальные потери врага

С 24 февраля 2022 года потери России достигают:

личного состава – около 346 070 (+1250) человек,

танков – 5 739 (+19),

боевых бронированных машин – 10 692 (+25),

артиллерийских систем – 8137 (+37),

РСЗО – 923 (+3),

средств ПВО – 609 (+4),

самолетов – 324 (+0),

вертолетов – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6278 (+40),

крылатых ракет – 1 610 (+1),

кораблей /катеров – 22 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 10 766 (+56),

специальной техники – 1194 (+4).



Потери России на 17 декабря 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Кроме того, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 21 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск также поразили 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, 2 склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов противника.

Оперативная ситуация на фронте