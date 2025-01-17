ВСУ уничтожили 1670 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 17 января

Украинские защитники продолжают истощать силы врага, нанося ему серьезные потери. 16 января не стало исключением: враг потерял 1670 солдат, а также десятки танков и бронированных машин.

Захватническая война уже стоила российскому режиму ... жизней. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Как бойцы 44 ОАБр демилитаризуют оккупантов на Запорожском направлении: мощные кадры

Какие подтвержденные потери врага по состоянию на 17 января

За последние сутки сумма потерь России пополнилась на 1670. В частности уничтожено 12 танков, 4 артсистемы и более сотни автомобилей.

Личного состава – около 815820 (+1670),

танков – 9803 (+12),

боевых бронированных машин – 20381 (+13),

артиллерийских систем – 22019 (+4),

РСЗО – 1262 (+0),

средств ПВО – 1046 (+0),

самолетов – 369 (+0),

вертолетов – 331 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 22566 (+63),

крылатых ракет – 3049 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 34256 (+124),

специальной техники – 3699 (+2).



Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ