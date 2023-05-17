Уже не бойцы: украинская авиация ударила по живой силе врага у Олешек

Украинские защитники продолжают героически защищать государство от российских оккупантов. В частности, авиация ударила по захватчикам возле Олешек.

Об этом рассказал спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

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Оккупанты понесли очередные потери

Назаров рассказал, что украинская авиация нанесла удар по сосредоточению живой силы врага в районе Олешек. В Баштанском районе Николаевщины воины также уничтожили 2 "Орлана-10", а в Бериславском районе еще один неопределенного типа.

Кроме того, по результатам плодотворной работы украинских ракетно-артиллерийских подразделений россияне потеряли еще:

2 крупнокалиберные пушки "Гиацинт",

3 единицы автобронетехники,

антидроновое ружье,

4 военных.

Не теряйте бдительности, враг коварно выискивает способы давления на нас, чтобы разрушить нашу страну, сломать нашу веру и уничтожить нас самих. Берегите себя, сохраним и Украину! Вместе к Победе!

– подчеркнул спикер ОК "Юг".

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Общие потери России в Украине

В своих тщетных попытках захватить Украину Кремль терпит катастрофические потери. По состоянию на утро 17 мая российская оккупационная армия потеряла убитыми 200,59 тысяч своих военных.

Кроме этого, Силы обороны уничтожили немало вражеской техники, единица которой местами стоит миллионы долларов. В металлолом наши военные превратили тысячи танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем, в частности: